Depois de vender cerca de 60 mil bilhetes, Luan Santana confirmou o quarto concerto no MEO Arena, em Lisboa. Além de 22, 23 e 24 de agosto, o artista vai subir ao palco da maior sala do país no dia 21.

"Esta será a última oportunidade de assistir ao espetáculo deste novo projeto", frisa o comunicado. Os bilhetes para o concerto serão colocados à venda no dia 27 de março, a partir das 10h00, nos locais habituais.

No MEO Arena, o artista vai apresentar o espetáculo "Luan Ao Vivo na Lua".

Luan Santana nasceu há 30 anos em Campo Grande, no Estado brasileiro de Mato Grosso, e iniciou carreira há cerca de dez anos. Segundo a promotora, já vendeu mais de 10 milhões de cópias e já arrecadou mais de 65 prémios.

Luan Santana saltou para a ribalta em 2009 com a canção “Meteoro”, do álbum “Tô de Cara”.