O concerto de estreia de Plutonio no MEO Arena, em Lisboa, no dia 28 de fevereiro, está esgotado. Esta quarta-feira, dia 27 de novembro, o artista anunciou uma data extra para o dia 3 de março. Os bilhetes para a nova data já estão à venda.

O rapper português irá apresentar ao vivo o seu mais recente álbum, "Carta de Alforria", lançado no dia 8 de novembro. O álbum está a bater recordes, tornando-se o mais ouvido de sempre no Spotify por um artista português, tanto globalmente quanto em Portugal, em apenas um dia.

"Esta é a oportunidade para quem não conseguiu bilhete para primeira data adquirir para dia 3 de março de 2025. A estreia do Plutonio em nome próprio na MEO Arena com dois concertos incríveis", destaca a Everything is New.

MEO Arena | 3 de março de 2025