No X, antigo Twitter, Luís Montenegro recordou Marco Paulo."Presto sentida homenagem a Marco Paulo, grande referência da cultura portuguesa que hoje partiu", começou por escrever na rede social.

"Deixa um legado musical marcante, que atravessa gerações e une Portugal. Condolências pessoais e do Governo à família e amigos", frisou o primeiro-ministro.

O cantor Marco Paulo morreu esta quinta-feira, dia 24 de outubro, aos 79 anos, noticiou a estação de televisão SIC Notícias, do mesmo grupo de media onde tinha um programa semanal. Marco Paulo foi diagnosticado recentemente com dois cancros, um no pulmão e outro no fígado.