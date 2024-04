Marco Paulo está a lutar contra um cancro e, em entrevista à revista TV Guia, revelou que he foram diagnosticadas metástases do tumor do pulmão no fígado, adiantando ainda que já fez o seu testamento.

"O meu afilhado é um filho que nunca tive. Preocupo-me com o futuro dele. Já fiz o testamento e ele está incluído. Organizei e organizo a minha vida a preparar o futuro de algumas pessoas que estiveram sempre ao meu lado", adiantou o músico.

“Como sou propenso a doenças graves, já precavi tudo isso para que as pessoas estejam resguardadas. E elas sabem", acrescentou o cantor.

Na entrevista, Marco Paulo adiantou que está a ter "tratamentos de quimioterapia mais agressivos". "Passou da mama para o pulmão e depois para o fígado. Como está perto do pâncreas, os médicos têm receio. Portanto, estou a levar uma quimioterapia mais agressiva. Deixa-me muito [prostrado], sim", confessou.