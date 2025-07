No último dia do MEO Marés Vivas 2025, o SAPO Mag perguntou ao público que nomes gostaria de ver na próxima edição do festival, já confirmada para julho de 2026, em Vila Nova de Gaia. No final, entregámos a lista a Jorge Lopes, diretor da promotora PEV Entertainment. Veja o vídeo.

