Gonçalo Malafaya estreou as canções da sua carreira a solo este sábado, 19 de julho, no MEO Marés Vivas. Depois do concerto, o músico conversou com o SAPO Mag. Veja no vídeo.

