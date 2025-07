O MEO Marés Vivas já tem regresso marcado a Vila Nova de Gaia: o festival acontece nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2026. A organização confirmou as datas este domingo, 20 de julho, último dia da edição de 2025.

Depois de três dias esgotados, que juntou milhares de festivaleiros em Vila Nova de Gaia, o festival prepara-se para voltar a ser um dos pontos altos do verão no norte do país. Os primeiros nomes do cartaz serão revelados nos próximos meses, adiantou Jorge Lopes, diretor da PEV Entertainment, ao SAPO Mag.

Em 2026, o festival vai continuar a apostar em artistas nacionais e a dar destaque à música latina.

Este ano, o MEO Marés Vivas arrancou com casa cheia e com os Scorpions como cabeça de cartaz no primeiro dia. Antes dos alemães, os Xutos & Pontapés celebraram mais de quatro décadas de carreira, num concerto que uniu gerações. O arranque contou ainda com os Hybrid Theory, banda de tributo a Linkin.

No segundo dia, os Thirty Seconds to Mars fizeram a festa. O dia ficou ainda marcado por uma forte presença da música portuguesa, com Miguel Araújo & Os Quatro e Meia, Nena & Joana Almeirante e Buba Espinho & Luís Trigacheiro.

Já o último dia contou com Pedro Sampaio, DJ e produtor brasileiro, Calema, Ozuna e Nenny.

O cartaz de 2025 estendeu-se ainda a nomes como Insert Coin, Milhanas, Jéssica Pina, Zarco, Jimmy P, Beatriz Rosário, Lhast e Tiago Nacarato, espalhados por cinco palcos.

Além da música, a edição de 2025 estreou uma roda gigante e um slide, e apostou numa zona de restauração mais ampla e diversificada, reforçando a experiência para os milhares de festivaleiros.