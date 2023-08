Promovido pelo Município de Ponte de Sor, o festival vai ter início sábado, no teatro-cinema daquela cidade alentejana, a partir das 18h30, estando previsto terminar no dia 3 de setembro, pelas 18h00, com um concerto na Aula Magna em Lisboa.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia explicou que o evento reúne jovens músicos com idades compreendidas entre os 8 e os 21 anos e que durante nove dias vão desenvolver uma “intensa atividade musical”, sob a liderança de um coletivo de 35 professores e três maestros.

O Festival Música Júnior tem como objetivo dar a oportunidade aos jovens estudantes de música integrarem um coro, uma ‘big band’, uma orquestra juvenil ou uma orquestra sinfónica.

Além de vários concertos em diversos espaços “emblemáticos” do concelho, o festival vai proporcionar também aos alunos a integração em estágios e atividades lúdicas.

De acordo com a organização, “Diabolus in Música” é o tema proposto para a edição deste ano que terá como convidados principais os italianos Banda Osíris, um grupo com mais de 40 anos de carreira, formado por quatro músicos, atores e compositores.

“Este grupo foi galardoado com diversos prémios de bandas sonoras e as suas atuações são o resultado da fusão de música, teatro e comédia aliadas a uma enorme criatividade artística”, lê-se no documento.

A Câmara de Ponte de Sor indicou ainda que, a par destes protagonistas, serão uma vez mais convidados “alguns dos melhores professores” dos principais conservatórios e escolas de ensino especializado nacionais e espanholas que, juntamente com os participantes, serão os responsáveis pela semana cultural que será desenvolvida naquele concelho.