Taylor Swift atuou este fim de semana (27 e 28 de julho) em Munique, na Alemanha. Além das 74 mil pessoas que esgotaram diariamente o Estádio Olímpico, os concertos foram acompanhados por uma multidão que encheu a maior colina da cidade.

Segundo a imprensa alemã, no sábado, dia 27 de julho, mais de 40 mil pessoas assistiram ao espetáculo da "The Eras Tour" a partir do exterior, na Olympiaberg. No domingo, o parque voltou a encher-se de 'swifties'.

Devido ao calor, a produção dos concertos ofereceu água aos fãs que acompanharam os concertos a partir do exterior, avançou a Associated Press.

Durante o concerto de sábado, Taylor Swift cumprimentou todos os 'swifties' que estavam na Olympiaberg. "Também temos pessoas no parque em frente ao estádio, são milhares de pessoas a ouvir lá fora. Vamos tentar compensar-vos", disse a cantora norte-americana.

Nas redes sociais, as imagens do exterior do Estádio Olímpico de Munique tornaram-se virais em todo o mundo.

Veja os vídeos: