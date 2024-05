Taylor Swift estreou-se esta sexta-feira, 24 de maio, em Portugal. Este sábado, dia 25, a cantora norte-americana voltou a subir ao palco do Estádio da Luz, em Lisboa. Tal como na primeira noite, as emoções foram fortes, com a multidão a receber de forma apoteótica a estrela pop.

"Lisboa, bem-vindos à 'The Eras Tour'", disse a artista, arriscando novamente palavras em português, como "boa noite" ou "obrigada".

"Tenho de dizer, nunca live um público como este na minha vida", confessou no arranque da noite. "Houve momentos neste concerto em que me esqueci do que fazer a seguir por estar tão distraída com o quanto se estão a divertir. É um sonho estar aqui com vocês", frisou Taylor Swift.

créditos: TAS Rights Management

Depois de "champagne problems", tal como na primeira noite, a multidão ovacionou a artista durante três minutos. "Adoro-vos", disse, sorridente.

Na noite deste sábado, no momento das 'canções surpresa', Taylor Swift brindou os fãs com "The Tortured Poets Department" - foi a primeira vez que a artista apresentou o tema do novo álbum ao vivo. À guitarra, a artista combinou a canção com "Now That We Don't Talk".

Mas o segundo mashup surpresa foi ainda mais surpreendente para os 'swifties'. Depois de arrancar, ao piano, com "You're on Your Own, Kid", a norte-americana tocou "Long Live" - o tema saiu recentemente do alinhamento da "The Eras Tour" - e as emoção atingiu novos picos.

Depois de dois aclamados concertos em Lisboa, Taylor Swift provou (não que precisasse) o porquê de ser uma das maiores estrelas da história da música e multidão recebeu-a com todo o amor.

"Um dos meus arrependimentos é nunca ter vindo a Lisboa. Não vamos voltar a cometer esse erro no futuro", prometeu. Os 'swifties' vão cobrar.