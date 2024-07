Marcelo Rebelo de Sousa não perdeu o regresso dos Pearl Jam ao NOS Alive, este sábado, dia 13 de julho. O SAPO Mag cruzou-se com o Presidente da República no meio do recinto durante o concerto da banda liderada por Eddie Vedder.

Enquanto assistia ao espetáculo no meio do público, Marcelo Rebelo de Sousa tirou selfies com vários festivaleiros.

Os Pearl Jam subiram ao palco do festival com o qual partilham o nome de um tema ("Alive") na primeira edição, em 2007, regressando depois em 2010 e 2018. Pela quarta vez no Passeio Marítimo de Algés, os norte-americanos subiram ao palco NOS este sábado, 13 de julho, pouco depois das onze da noite e foram recebidos com uma calorosa ovação pelas 55 mil pessoas.