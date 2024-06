Marcelo Rebelo de Sousa a cantar, a abanar a cabeça e a aplaudir Ed Sheeran? Sim, aconteceu na noite do passado domingo, 16 de junho, no Parque Tejo, em Lisboa, novo local da Cidade do Rock.

O Presidente da República foi um dos 80 mil espectadores do segundo dia do décimo Rock in Rio Lisboa e foi avistado entre o público durante o concerto do cantor britânico no Palco Mundo, assinala a SIC Notícias, que divulgou imagens do momento.

Ed Sheeran foi cabeça de cartaz do segundo dia do festival, que arrancou no passado sábado, 15 de junho, e regressa no próximo fim de semana.