Durante todo o mês de dezembro e início do novo ano, Marco de Canaveses volta a ser a Cidade Natal. Até 8 de janeiro, o espírito natalício vão animar o centro da cidade com mais de trinta iniciativas entre concertos, mercado de natal, workshops, teatro, exposições, artesanato, animação de rua e diversões para as crianças.

O concerto de UHF no Emergente Centro Cultural é um dos destaques da programação. No dia 10 de dezembro, em palco, a banda vai apresentar o especial "Podia ser Natal".

A sala de espetáculos de Marco de Canaveses vai receber ainda concertos de Natal e de Ano Novo da Banda de Música de Vila Boa de Quires e da Artâmega). A programação conta ainda, por exemplo, com um espetáculo de patinagem “A Pequena Sereia”.

“O Marco de Canaveses volta a dar as boas vindas a todos os que se deixam abraçar pela magia do Natal. Pensámos num programa completo a pensar nos marcuenses mas também em todos os que nos queiram visitar. É fundamental revitalizar o comércio e afirmar o concelho como destino de referência na região. Temo-lo feito de forma consistente na Cultura, no Desporto ou no Turismo, por exemplo, e o Natal é mais uma oportunidade para reforçar essa estratégia”, sublinha Cristina Vieira, presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses.