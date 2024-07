Fernando Daniel, José Malhoa, Mickael Carreira, Carolina Deslandes, Plutónio e Os Quatro e Meia são os cabeças de cartaz da edição de 2024 das Festas do Marco. Os artistas vão atuar no centro de Marco de Canaveses entre os dias 17 e 21 de julho.

Além do Palco Principal, as festas da cidade vão contar ainda com o Palco Jardim, que vai receber concertos de Martim, Vozes do Tâmega, Ana Klaudia, Tradição D’Ouro e da Banda de Música de Vila Boa de Quires.

"As Festas do Marco são um momento marcante para o concelho, um evento criado à volta das pessoas, dos artistas, da convivência e da cultura. Mais que uma festa, é uma celebração de todos e para todos", frisa a autarquia em comunicado.

Cartaz:

17 de julho: Fernando Daniel

18 de julho: José Malhoa

19 de julho: Mickael Carreira

20 de julho: Carolina Deslandes; Plutónio

21 de julho: Os Quatro e Meia