Nas redes sociais, a SIC partilhou um excerto da conversa entre a apresentadora e o cantor. "O cantor tem vivido duras batalhas contra o cancro, demonstrando toda a sua força e vontade de viver. Recentemente o seu estado de saúde agravou-se novamente e numa entrevista a Ana Marques partilha sobre esta nova fase que agora se avizinha", resume o canal.

Na entrevista, Marco Paulo, que esteve internado durante uma semana e recebeu alta hospitalar no passado dia 27 de março, fala sobre os próximos tratamentos. "Agora vou terminar estes tratamentos e vou voltar a fazer outros ao pulmão. Possivelmente, num dos próximos programas já me irão ver com menos cabelo, já me irão ver diferente", contou, acrescentando que a médica lhe disse "que o cabelo ia cair novamente".

"Não é fácil. Para uma mulher não é fácil. Para um homem não é fácil. Mas se é para eu superar mais uma vez, se é para eu saber que vou ficar bom, que vou voltar a fazer a minha vida normal com uma pessoa saudável, pronto... vou ter que fazer. Olha, paciência", friso, emocionado.

Na entrevista, Marco Paulo garantiu que quer continuar a fazer o seu programa na SIC: "Se eu puder, mesmo careca, não vou deixar de fazer o meu programa. Porque eu amo o 'Alô Marco'. Amo tudo à minha volta e não vou deixar de fazer o programa mesmo careca. Olha, se gostarem, gostam. Se não gostarem, paciência. A minha saúde é mais importante. Mas não vou deixar de fazer o programa".

"A minha vida está nas mãos de Deus, eu não posso fazer. É mais uma etapa que vou ter de passar", disse o cantor em lágrimas. "Eu vou lutar e muitos como eu lutam, com a mesma doença. Pessoas que vejo no hospital, que me cumprimentam e que me desejam as melhoras. E elas estão a passar o mesmo que eu. Não passa pela cabeça das pessoas o que é ter estas doenças. É difícil, mas eu tenho muita fé, tenho muita força. Não sou herói, não sou herói de nada. Eu tenho tido a sorte de ultrapassar", frisou.

"Quero ter saúde, quero voltar a fazer a minha vida", rematou.

Veja o vídeo: