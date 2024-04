Marco Rodrigues editou esta sexta-feira, dia 12 de abril, “Canoas do Tejo”, o primeiro single revelado de "Marco Rodrigues Canta Carlos do Carmo", álbum de homenagem ao fadista. O disco tem lançamento previsto para 3 de maio.

Para o álbum, Marco Rodrigues "assegurou-se que respeitaria com rigor tudo o que Carlos do Carmo ensinou: o cuidado com a dicção, o respeito pelo poema e o brilhantismo na interpretação", destaca a Universal Music.

"Marco Rodrigues Canta Carlos do Carmo "será apresentado ao vivo já este sábado, dia 13 de abril, no Auditório Carlos do Carmo. Após esta apresentação, o músico "levará ao país e mais além este disco e homenagem", adianta a editora.

"Marco Rodrigues Canta Carlos do Carmo"