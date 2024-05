"Marco Rodrigues Canta Carlos do Carmo" é novo álbum do fadista. Veja no vídeo conversa do músico com o SAPO Mag.

Marco Rodrigues lança esta sexta-feira, dia 2 de maio, "Marco Rodrigues Canta Carlos do Carmo", álbum de homenagem ao fadista. Para o álbum, Marco Rodrigues "assegurou-se que respeitaria com rigor tudo o que Carlos do Carmo ensinou: o cuidado com a dicção, o respeito pelo poema e o brilhantismo na interpretação", destaca a Universal Music. "Marco Rodrigues Canta Carlos do Carmo" 1. Duas Lágrimas de Orvalho

2. Pontas Soltas

3. Canoas do Tejo

4. Por Morrer Uma Andorinha

5. Nasceu Assim, Cresceu Assim

6. Olhos Garotos

7. O Cacilheiro

8. Estrela da Tarde

9. Namorados da Cidade

10. No Teu Poema

11. Os Putos

12. Um Homem Na Cidade

13. Lisboa, Menina e Moça