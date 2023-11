O Cooljazz vai receber duas das maiores estrelas emergentes da música brasileira. Marina Sena e Luedji Luna sobem ao palco do festival a 27 de julho de 2024.

"A relação do Cooljazz com a música brasileira está no DNA do festival e o anúncio das duas artistas canarinhas reflete a aposta e certeza na qualidade de Marina Sena e Luedji Luna", frisa a organização em comunicado.

Fenómeno da cultura brasileira mais recente, Marina Sena estreou-se com "De Primeira", em 2021. Oriunda do norte de Minas Gerais, a artista não parou desde então "com uma quantidade enorme de concertos, capas de revista, premiações, digressões internacionais, novo álbum em 2023 ('Vicio Inerente') e um público conquistado a cada dia, como refletem os cinco milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming Spotify", destaca o Cooljazz.

Na mesma noite, o festival apresenta a baiana Luedji Luna, uma das vozes mais ativas do Brasil no momento. Os seus dois álbuns constituem peças fundamentais da música brasileira atual.

Marina Sena & Luedji Luna

27 de julho 2024, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais