Matuê, uma das novas estrelas do hip-hop brasileiro, lançou esta segunda-feira, dia 9 de setembro, o álbum "333". Para promover a estreia do disco, o músico ficou 3 horas e 33 minutos em cima de uma estrutura de ferro com 15 metros de altura, instalada no centro de São Paulo.

De acordo com a imprensa local, o músico esteve mais de três horas e meia sem falar e imóvel. Já quando o relógio chegou às 15h33, Matuê acendeu um cigarro e foi aplaudido pelos fãs.

O momento foi transmitido em direto no Youtube e acompanhado por mais de 100 mil pessoas - ver aqui.

"333", o novo disco de Matuê, já se encontra disponível em todos os serviços de streamimg de música. O álbum conta com 12 canções.