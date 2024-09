Numa mensagem divulgada pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) a propósito do Dia Mundial da Música, que se assinala na terça-feira, o músico salientou que esta deve ser uma oportunidade de “lembrar a importância de valorizar aqueles, que, além de artistas, são profissionais e cujo trabalho é escrever canções ou bandas sonoras e cuja obra merece ser protegida e respeitada”.

“O direito de autor é fundamental para garantir que quem escreve, compõe e cria música receba o devido reconhecimento e remuneração pelo seu trabalho. É através da proteção do direito de autor que se garante um ambiente justo e sustentável para os artistas continuarem a criar e a reinventarem-se”, acrescentou o autor e compositor.

O músico, conhecido por Legendary Tigerman, realçou: “Muitas vezes, as canções que ouvimos no rádio ou nas plataformas de streaming são fruto de dias, semanas ou até meses de dedicação e esforço de compositores, produtores e músicos. Nesta perspetiva, o respeito pelos direitos de autor não é apenas uma questão legal, mas também ética e moral, que assegura que esses profissionais possam viver de sua arte, reinvestindo na cultura e na música que tanto apreciamos”.

Na mensagem, Paulo Furtado apontou que "o acesso à educação musical deveria ser visto como um direito, uma vez que a música tem o poder de transformar vidas, estimular a criatividade e proporcionar um meio de expressão para quem nem sempre encontra voz em outros campos".

O Dia Mundial da Música via ser assinalado em Portugal, como de costume, com uma série de iniciativas pelo país, desde concertos no metro de Lisboa à exibição de documentários em Ponta Delgada, entre muitas outras.