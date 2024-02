O Luna Fest vai organizar, a 29 e 30 de maio, o festival Nereida, que decorre no Jardim da Sereia e que celebra “a magnífica aventura” da iniciativa Só Rock, que aconteceu naquele espaço, em 1981, onde atuaram, entre outros, os Xutos & Pontapés, ainda antes de editarem o seu primeiro single.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a organização realçou a importância histórica do Jardim da Sereia, que se tornou, nesse ano, no “centro nevrálgico do rock nacional”, voltando a acolher, anos mais tarde, um grande nome da música internacional, Lou Reed, no âmbito do Coimbra 2003 – Capital Nacional da Cultura.

Este festival Nereida será uma espécie de aquecimento, a “’startup’, o motor de ignição de ideias e energias”, até à realização do Luna Fest, “evento-mor do ano”, que se vai realizar entre 6 e 8 de setembro, na Praça da Canção.

No primeiro dia deste festival, o Jardim da Sereia vai receber Mick Harvey, “músico, cantor, multi-instrumentista e compositor australiano”, parceiro musical de Nick Cave nos Bad Seeds e nos Birthday Parti, e que se apresenta em Coimbra acompanhado pela cantora mexicana Amanda Acevedo.

O restante cartaz é composto por projetos de Coimbra, como The Parkinsons e 5.ª Punkada, que já atuaram na primeira edição do Luna Fest e que compõem a segunda noite do Nereida.

A escocesa Tracy Vandal, que participa em vários projetos conimbricenses como Tiguana Bibles e a Jigsaw, pisa o palco na primeira noite.