Miguel Araújo lançou esta quinta-feira, dia 18 de janeiro, "Canções de Rádio".

O tema junta Tim, Rui Reininho e Rui Pregal da Cunha e sucede aos singles "Talvez se eu Dançasse", "Dia da Procissão", "Chama por Mim", "Dança de um Dia Normal", "Karma Kamikaze" e "Lá Vai Sofia". A canção faz parte do último álbum de originais do artista, "Chá Lá Lá".

"Esta música já está feita há uns anos, julgo que na era 'Crónicas da Cidade Grande'. Foi ficando de lado, por não encaixar conceptualmente em nenhum dos discos que fui lançando entretanto. Tem vindo a ser gravada, regravada e reescrita desde então. De tão simples, foi-me criando sempre complicações. É uma música que fala da importância das canções românticas na nossa história afetiva", conta Miguel Araújo.

"Aquelas canções que, de tanto tocarem na rádio, quase nos esquecemos de que elas chegaram a não existir. Carregam frases simples, de amor, mantras, evangelhos breves que vão juntando casais, mitigando as dores das separações, embalando lágrimas em almofadas, cortes de bolos de noivas. Continua a ser um grande mistério: ondas, frequências, palavras, esse poder avassalador", acrescenta o cantor.

O tema conta com algumas referências a canções de artistas nacionais. "No refrão desta minha música importei algumas dessas frases. Variações ('vem, que amor'), Xutos ('quero-te tanto, ai o que já chorei por ti'), GNR ('não há leis para te prender, em câmara lenta como na TV'), Heróis do Mar ('só gosto de ti, porquê, não sei'). Mais do que pedir licença, convidei os próprios a regravar as frases, cingindo-as às ligeiras modificações que esta melodia exigia. Não existem palavras para expressar a minha gratidão para com o Rui Reininho, o Tim e o Rui Pregal da Cunha por terem alinhado nisto", frisa.

"Quando ouvi o resultado final, comovi-me. Acho que, ao participarem, significa que autorizam o pastiche. (Continuo sem perguntar se podia citar as frases, mas presumo que quem canta, consente", remata o artista em comunicado.