Vocalista e um dos membros fundadores da banda The Pop Group, Mark Stewart, foi um dos nomes incontornáveis do pós-punk. Morreu esta sexta-feira aos 62 anos. A morte de Mark Stewart foi confirmada pela sua editora Mute Records, mas não foram reveladas as causas da morte.

Daniel Miller, o fundador da editora, disse no comunicado partilhado sobre a morte de Stewart que "a sua influência musical foi maior do que se pensa. Estava sempre a encorajar jovens artistas, especialmente em Bristol. Muitos deles tornaram-se estrelas mundiais”.

Stewart formou os The Pop Group em 1977, em Bristol, juntamente com o guitarrista John Waddington, o baixista Simon Underwood, o guitarrista e saxofonista Gareth Sager e o baterista Bruce Smith. A banda viria a tornar-se uma das mais influentes e elogiadas do período pós-punk no Reino Unido.

A sua música tinha um tom marcadamente político a que juntava sonoridades do dub, do reggae ou do funk. O grupo lançou dois discos: “Y”, em 1979, e “For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?”, no ano seguinte, e depois acabou por se separar.

Mark Stewart lançou vários álbuns em nome próprio mas, em 2010, a banda voltou a reunir-se com três dos membros originais e lançou vários discos nos anos seguintes, o último dos quais em 2017. Em 2015, os The Pop Group atuaram no Porto, durante o Serralves em Festa. 2021 foi o ano que marcou a sua última atuação, no Reino Unido.