A banda londrina, que começou em 1977 pelas mãos dos irmãos Richard e Tim Butler, junta-se a outros nomes já anunciados para o cartaz do festival de rock Luna Fest, como Jon Spencer, Lene Lovich, The Gories e Theatre of Hate, entre outros.

“Vamos tocar uma boa seleção das canções que fazem parte da nossa carreira”, disse à agência Lusa Tim Butler.

Com a morte do saxofonista Mars Williams, em 2023, que esteve com a banda nos anos 1980 e que tinha regressado em 2005, os The Psychedelic Furs apresentam-se “mais próximos do som original”.

“Estamos mais ‘rock and roll’ do que passámos a ser com os anos. É uma espécie de voltar às nossas raízes”, vincou Tim Butler, referindo que a banda já tocou “algumas vezes em Portugal”, sítio onde tiveram sempre um “público muito recetivo” à sua música.

Os The Psychedelic Furs notabilizaram-se já nos anos 1980, na cena pós-punk, com o lançamento do álbum homónimo e do seguinte, “Talk Talk Talk”, tendo-se afirmado com êxitos como “Love My Way”, “Heaven”, ou “Pretty in Pink”, música que deu o nome a um filme de 1986, escrito por John Hughes.

Após o filme “Pretty in Pink”, a banda lançou “Midnight to Midnight”, o mais vendido de sempre do grupo.

Recentemente, em 2020, lançaram “Made of Rain”, primeiro álbum de estúdio da banda desde 1991.

Da formação original da banda, mantêm-se os irmãos Butler, acompanhados por Rich Good (guitarra), Amanda Kramer (teclado) e Zachary Alford (bateria).

“Era uma escolha que até já tínhamos em mente para a primeira edição”, disse à agência Lusa Victor Torpedo, da organização do festival, realçando que os The Psychedelic Furs “são um grupo muito especial, com um legado importante no pós-punk”.

A primeira noite do festival estará sobretudo relacionada com esse subgénero musical, em que irão atuar, entre outros, Theatre of Hate e Lene Lovich, realçou o responsável.

Victor Torpedo sublinhou ainda que há uma ligação da banda londrina com os fãs de David Bowie, devido a uma estética sonora muito próxima da do cantor e compositor que morreu em 2016.

O Luna Fest, que vai decorrer de 6 a 8 de setembro, tem também já confirmados Kid Congo and The Pink Money Birds, Johnny Throttle, Carrion Kids e La Elite, no que toca a projetos estrangeiros.

Pela Praça da Canção, irão também passar nomes nacionais, como os Mão Morta, The Legendary Tigerman, Belle Chase Hotel, M’as Foice ou Club Makumba, entre outros.

O bilhete geral, que tem um custo de 88 euros, pode ser comprado na plataforma BOL.