A MTV confirmou esta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, que os MTV EMAs 2024 vão decorrer em Manchester, no Reino Unido.

A celebrar o seu 30.º aniversário, esta é a primeira vez que o evento se vai realizadar nesta cidade e marca também o seu regresso ao país. A cerimónia está marcada para o dia 10 de novembro na Co-op Live, que será a nova maior sala de espetáculos do Reino Unido.

O evento vai ser transmitido a partir da nova arena de entretenimento de Manchester ao vivo na MTV em mais de 150 países, incluindo Portugal. O programa também estará disponível através da plataforma de streaming SkyShowtime.

"Os MTV EMAs são uma das maiores celebrações musicais do mundo, reunindo artistas locais e internacionais que criam performances icónicas para os fãs de todo o mundo. Sendo que a música se encontra no centro da rica herança criativa de Manchester, esta vibrante cidade – através do Co-op Live, um espaço de última geração – garantirá um espetáculo cheio de energia em 2024", afirma Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount, e Chief Content Officer, Music, Paramount+.

Lee Sears, President, International Markets Advertising Sales, sublinha que "Manchester é uma cidade dinâmica e inovadora com infraestruturas para oferecer um evento de música ao vivo com a escala dos MTV EMAs". "Estamos muito entusiasmados por podermos dar destaque a este destino de classe mundial – e à moderna arena Co-op Live – no cenário global", remata.

A vereadora Bev Craig, líder do Manchester City Council, refere que “"endo uma cidade que é conhecida em todo o mundo pelo nosso lendário panorama musical, a MTV não poderia ter escolhido um lugar melhor para os EMAs deste ano". "Com o conhecimento, a experiência e a reputação que temos na realização de eventos de sucesso e classe mundial, estamos confiantes de que Manchester fornecerá um excelente plataforma para os melhores MTV EMAs de sempre, e esperamos receber a MTV e a comunidade musical global na nossa cidade naquela que será uma celebração épica de música e dos seus artistas. Manchester e MTV – uma combinação que mal podemos esperar", acrescenta.

Já Gary Roden, Executive Director e General Manager do Co-op Live, frisa que o "Co-op Live foi projectado desde o início para oferecer, na sua essência, uma experiência de música ao vivo verdadeiramente excecional para os fãs, e estamos muito satisfeitos por receber um evento que resume o que o nosso local representa". "É uma grande honra poder fazer parte da história dos MTV EMAs e consolidar a posição de Manchester na indústria global de entretenimento ao vivo", remata.