Os rumores confirmaram-se: Rita Ora será a apresentadora da edição de 2024 dos MTV Europe Music Awards, tornando-se na primeira artista a apresentar a cerimónia três vezes. A noite de premiação está marcada para 10 de novembro, domingo, no Co-op Live em Manchester, com transmissão em direto na MTV Portugal a partir das 20:00 (hora portuguesa).

"Estou muito feliz por estar de volta à minha família MTV para apresentar os EMAs pela terceira vez! O palco dos EMAs tornou-se uma nova casa para mim e o espetáculo deste ano em Manchester vai ser absolutamente incrível! Temos um alinhamento fantástico de atuações musicais e muitas surpresas reservadas. Estamos super empolgados", destaca Rita Ora em comunicado.

“Os MTV EMAs vão conquistar Manchester e não conseguimos pensar numa melhor forma de amplificar este evento musical global do que trazer de volta a favorita dos fãs, Rita Ora”, frisa Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount, e Chief Content Officer, Music, Paramount+. “A energia e o talento contagiantes da Rita são inegáveis, e estamos absolutamente certos de que ela elevará o espetáculo a novos patamares para os fãs de todo o mundo", acrescenta.

Esta semana, a MTV confirmou ainda as primeiras confirmações para a cerimónia. Benson Boone, RAYE, Shawn Mendes, Teddy Swims e The Warning vão subir a palco para atuações. Já o vocalista dos Bush, Gavin Rossdale, LL Cool J, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Turner-Smith e Lucien Laviscount vão entregar alguns dos galardões da noite.

Taylor Swift lidera a corrida com sete nomeações, incluindo Best Artist, Best Video, Best Pop e Biggest Fans. Já Ariana Grande, Billie Eilish, Charli xcx e Sabrina Carpenter reúnem cinco nomeações cada em categorias como Best Song, Best Video e Best Artist.

CONHEÇA AQUI TODOS OS NOMEADOS.

O Co-op Live de Manchester é local oficial dos MTV EMAs 2024. A celebrar 30 anos, é a primeira vez que a celebração global da música será realizada nesta cidade, marcando o seu regresso ao Reino Unido.

No dia 10 de novembro, os MTV EMAs 2024 serão transmitidos ao vivo pela MTV em mais de 150 países, sendo que em Portugal a emissão em direto arranca às 20h00, na MTV Portugal.