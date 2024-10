A MTV anunciou esta segunda-feira, dia 28 de outubro, que a banda britânica de rock Bush irá realizar um concerto intimista e único no MTV World Stage, no dia 9 de novembro, sábado, no New Century Hall de Manchester.

O espetáculo exclusivo terá lugar antes dos MTV EMAs de 2024, marcados para 10 de novembro, domingo, no Co-op Live em Manchester, com transmissão em direto na MTV Portugal a partir das 20:00 (hora portuguesa).

“Estamos muito entusiasmados por trazer a digressão dos maiores êxitos a Manchester, antes de uma digressão europeia no final do próximo ano. O New Century Hall é um local lendário. Mal podemos esperar para celebrar com a MTV”, afirma Gavin Rossdale, dos Bush, em comunicado.

Uma quantidade selecionada de bilhetes para este evento exclusivo estará disponível através de um link partilhado com os fãs de Bush às 12h00 do dia 30 de outubro. O preço dos bilhetes é de 18 euros, incluindo taxas.

O MTV World Stage é uma série global que apresenta os melhores artistas de todo o mundo. "Gravado ao vivo nos espetáculos mais exclusivos, em festivais de música e em locais de concertos únicos, o MTV World Stage é o lugar na primeira fila para os amantes da música ficarem a conhecer os maiores artistas do mundo a partir do conforto dos seus sofás", destaca a MTV.

O vocalista Gavin Rossdale também subirá ao palco dos MTV EMAs 2024 como apresentador. O evento musical global será transmitido ao vivo em mais de 150 países, no dia 10 de novembro, domingo, a partir do Co-op Live de Manchester, sendo que em Portugal a emissão em direto arranca às 20:00 na MTV Portugal.

Apresentado por Rita Ora, o espetáculo contará com as atuações de Benson Boone, RAYE, Shawn Mendes, Teddy Swims e The Warning.