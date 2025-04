Já há data e local para a 41.ª edição dos MTV VMAs 2025. A cerimónia anual que premeia o melhor do mundo da música vai voltar, pelo segundo ano consecutivo, à UBS Arena, em Nova Iorque, no dia 7 de setembro.

Em Portugal, a emissão de três horas será transmitida pela MTV Portugal a partir das 01h00 (hora portuguesa), na madrugada de 7 para 8 de setembro.

A edição de 2024 registou a maior audiência multiplataforma dos últimos quatro anos – com um aumento de 25% em relação à edição anterior e um total de 66,7 milhões de interações nas rede sociais. Este ano, os VMAs verão a sua emissão à escala internacional reforçada com a transmissão simultânea na MTV e, pela primeira vez, na CBS, com streaming disponível na Paramount+ também.

"Os MTV VMAs continuam a afirmar-se como uma referência incontornável da da cultura pop, celebrando todos os anos os melhores videoclipes e artistas do ano com atuações inesquecíveis, homenagens icónicas, momentos históricos e surpresas protagonizadas por grandes estrelas da música", destaca a MTV em comunicado.