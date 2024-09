Eminem teve a missão de abrir a missão de abrir a cerimónia dos MTV Video Music Awards 2024, que decorreu na madrugada desta quarta para quinta-feira, de 11 para 12 de setembro. A edição deste ano foi conduzida por Megan Thee Stallion.

O artista subiu ao palco da UBS Arena, em Nova Iorque, ao som de "Houdini", do disco "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)". Tal como na atuação na edição de 2000, o rapper esteve acompanhado por um grupo de 'Eminems' vestidos de forma semelhante — com camisas pretas e cabelos descolorados.

Jelly Roll também participou virtualmente na atuação, no tema "Somebody Save Me".

Veja o vídeo: