No ano em que se assinala o 40.º aniversário dos MTV Video Music Awards (VMAs), a MTV anunciou que a UBS Arena, novo espaço de entretenimento de Nova Iorque, vai acolher a próxima edição do evento. Em 2022 e 2023, a gala teve lugar no Prudencial Center, em Newark, Nova Jérsia.

A celebração decorre na madrugada de terça-feira, 10 de setembro, para quarta-feira, 11 de setembro, a partir das 1h00 (hora portuguesa).

Transmitido ao vivo em todo o mundo em mais de 150 países, o espetáculo global vai homenagear os melhores videoclipes do ano com atuações, homenagens épicas e a presença de estrelas da música.

“Estamos muito entusiasmados por trazer os MTV VMAs deste ano para a UBS Arena, uma das mais recentes e inovadoras salas do país”, afirma Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount, e Chief Content Officer, Music, Paramount+, citado em comunicado. “Celebrar uma das nossas maiores noites da música com o público incrível da cidade de Nova Iorque era algo por que esperávamos ansiosamente tendo em conta o sucesso da edição do ano passado”, acrescenta.

“Este espaço é o culminar de uma visão que passa por reunir eventos de classe mundial numa infraestrutura que destaca as capacidades de produção de última geração e a melhor oferta possível para os fãs, tudo sob uma perspetiva sustentável. Estamos ansiosos por dar as boas vindas aos melhores artistas, fãs e telespectadores de todo o mundo para que possam conhecer o nosso incrível espaço e o campus de Belmont Park em setembro”, salienta Mark Shulman, Vice-Presidente Sénior de Programação da UBS Arena.

Em breve, serão anunciados detalhes adicionais, sublinha a MTV.