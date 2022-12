Viralizada nas redes sociais, cantada por milhares nas arquibancadas e nas ruas, a música que diz "voltamos a nos emocionar" foi adoptada pela própria seleção argentina do técnico Lionel Scaloni.

Fernando Romero, um professor de 30 anos da periferia de Buenos Aires, adaptou uma música entoada pela claque do seu clube do coração, o Racing de Avellaneda, nas semanas prévias ao início do Mundial, mas sem pensar que se tornaria bastante popular.

A letra tem todos os elementos que tocam os corações dos argentinos.

Nesse sentido, enaltece em suas cinco estrofes as figuras de Lionel Messi, Diego Maradona e seus pais, 'don Diego e dona Tota', os soldados mortos na Guerra das Malvinas (1982), e a final da última edição da Copa América, quando a Argentina derrotou a seleção brasileira no Maracanã.

"Representa tudo: cita Diego e os soldados das Malvinas... Veja, tenho as ilhas tatuadas na perna", contou à AFP Pablo Mendoza, um tatuador de 34 anos.

A versão original é da banda de ska La Mosca Tse-Tse. Intitulada "Muchachos, esta noche me emborracho" ("Rapazes, esta noite vou-me embriagar", em tradução livre), foi um sucesso há alguns anos. A nova letra de Romero foi adoptada pela própria banda, que a relançou a gravação da mesma, agora como um hino para a seleção.

"É uma canção que une os argentinos, por isso estamos tão felizes, já não nos pertence", declarou o líder e vocalista de La Mosca, Guillermo Novellis.

"A canção 'Muchachos' é tremenda!", frisou Nicolás Arias à AFP. O universitário de 19 anos e apaixonado pelo futebol diz que se identifica com o tema: "Representa muito bem o meu país e o povo. Menciona Diego, os anos em que estivemos a lutar para ganhar a Copa, as Malvinas.... Tem a sua parte emotiva, criativa e explosiva de sentimentos, muito completa, é genial", descreveu.

"Na Argentina nasci / Terra de Diego e Lionel / Dos rapazes das Malvinas / Dos quais jamais me esquecerei", diz a letra para, em seguida, apelar à paixão do torcedor de futebol que não compreende a razão: "Não posso lhe explicar / Porque você não vai entender / As finais que perdemos / Pelas quais muitos anos chorei".

O próprio Messi declarou que 'Muchachos' é sua canção favorita do Mundial.

"É tão louco e tão grande o que está a acontecer, que até causa vertigem. Começou em casa, num dia em que estava a cozinhar, fiquei comovido só de pensar nela, a escrevi no smartphone e ficou assim", disse Romero sobre como surgiu a ideia da letra.

"Fiz uma música de arquibancada para que tenhamos algo para incentivar os jogadores, para que eles pudessem sentir orgulho de ser argentinos e, em cada bola dividida, se lembrassem disso", declarou.

A letra viveu a metamorfose própria dos acontecimentos. Assim que a Argentina venceu a França na final de domingo, Romero mudou algumas estrofes, que agora dizem: "'Muchachos' / Agora voltamos a nos emocionar / Ganhamos o tri / Mais uma vez campeões mundiais".

Mas também há outra versão, a dos próprios jogadores gravada em vídeo no avião que os trouxe de volta à Argentina: "A final com a Alemanha / Por oito anos eu chorei / Mas isso agora acabou / Porque este ano no Catar / na final contra os franceses / O papai voltou a ganhar".