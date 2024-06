A celebrar 25 anos do icónico segundo álbum, "O Monstro Precisa de Amigos", ao lado de Ana Deus, Gisela João, Samuel Úria e o quarteto de cordas Solistas da Casa da Música, os Ornatos Violeta atuaram no Palco Tejo do Rock in Rio Lisboa este sábado, 22 de junho. Antes do concerto que inaugurou o novo espetáculo, contaram ao SAPO Mag que além da revisitação de canções que se tornaram hinos poderão ter novos temas em vista.