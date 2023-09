“Os Nebula, conhecidos pelo seu rock puro, propulsionado por guitarras, são a culminação dos seus antecedentes do rock como Jimi Hendrix ou The Stooges, elevados a outro patamar. Com uma carreira que já abrange mais de duas décadas, é aclamada por lançamentos icónicos, como ‘To the Center’ e ‘Dos EPs’”, pode ler-se no texto divulgado hoje pela Amazing Events.

Nome maior da cena musical de rock psicadélico das últimas décadas, o grupo norte-americano esteve, pela última vez, em Portugal no SonicBlast do ano passado.

A primeira parte do concerto de outubro é feita pelos portugueses Miss Lava.

Os bilhetes já estão à venda, por 19 euros durante o período de pré-venda, passando para 25 no dia.