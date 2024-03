Sem medo de ser quem é, na sua música, estética e forma de estar, Filipe Karlsson promete trazer genuinidade e boa disposição ao MTV Push de abril. Acompanhado do single "1 Casa, 2 Portões", o artista luso-sueco protagoniza a quarta edição do ano da renovada rubrica do canal focada em apostar nos artistas da música e entretenimento do país a dar agora os primeiros passos.

Com quase 46 mil ouvintes mensais no Spotify, Filipe Karlsson tem-se afirmado como uma das mais singulares figuras do espectro musical nacional. Membro dos Zanibar Aliens, onde tocava guitarra e cantava em inglês, decidiu lançar-se numa carreira a solo em 2020 e apostar em canções em português.

Nesse ano, estreou-se com os EPs "Teorias do Bem Estar" e "Modéstia à Parte". Em 2022, "Mãos Atadas" fechou uma trilogia de EPs, continuando a espalhar positivismo e boas vibrações.

"1 Casa, 2 Portões" é um dos mais recentes singles, que, juntamente com "Horas e Compromisso, fará parte do primeiro álbum de Filipe Karlsson, previsto para este ano.