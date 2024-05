Nelly Furtado tem um novo single, “Love Bites”. Escrita pela artista, Tove Lo e SG Lewis, a canção é apresentada como "um hino sensual que canaliza a energia e o escapismo das pistas de dança e dos DJ sets que inspiraram a artista".

“Senti-me chamada de volta à música pela comunidade de DJs”, conta Nelly Furtado. “Os DJs estavam a remisturar as minhas canções em concertos, clubes e nas redes sociais, e percebi o quanto as pessoas gostam de dançar e de ‘escapar’ ao som da minha música. É o vício mais saudável que se pode ter, e adoro a oportunidade de escrever canções que permitem que as pessoas escapem mais do que qualquer outra coisa", acrescenta.

O visualizer do tema já foi divulgado.

No próximo domingo, dia 26 de maio, Nelly Furtado regressa a Portugal para um concerto no North Festival, no Parque de Serralves, no Porto. A sua digressão de festivais deste verão inclui atuações no Fan Fest EURO 2024 a 12 de junho, onde é cabeça de cartaz juntamente com ED Sheeran, e no Isle of MTV Malta a 16 de julho com DJ Snake e RAYE.