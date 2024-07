Nelly Furtado está a preparar o lançamento do seu novo álbum. Depois de lançar duas colaborações - "Gala Y Dalí", com Juanes e " Love Bites", com Tove Love e SG Lewis, a artista lusodescendente revelou o tema "Corazón", com os Bomba Estéreo, e confirmou o lançamento de um novo álbum de estúdio - "7" chega a 20 de setembro.

Na conferência de imprensa do festival Isle of MTV Malta, questionada pelo SAPO Mag sobre se irá colaborar com artistas portugueses para o novo álbum, Nelly Furtado não revelou detalhes, mas confessou que está mais próxima de artistas nacionais. "Estou a aproximar-me de mais artistas portugueses, como a Ana Moura. Ana Moura é minha amiga e fizemos um remix de 'Força' e ela canta fado nessa versão. Fiz alguns amigos recentemente e estão a fazer coisas muito boas. E a cena portuguesa, claro, está a explodir e há sons muito fixes. Gosto do lado mais contemporâneo, de rappers e de artistas diferentes", contou.

"Acho que é bom juntar influências... e veremos. Estou aberta [a mais colaborações]", frisou Nelly Furtado, enviando um "beijinhos" para os fãs portugueses.

"7", o sétimo álbum de estúdio de Nelly Furtado, chega a 20 de setembro.