Niall Horan estreia-se a solo em Portugal na próxima semana.

O cantor britânico vai subir ao palco do MEO Sudoeste no dia 9 de agosto para apresentar ao vivo "The Show", o seu mais recente álbum.

Nos concertos mais recentes, além das canções do novo disco, Niall Horan tem recordado singles da sua carreira, como "Nice To Meet Ya", "This Town" ou "Slow Hands". " Story of My Life", dos One Direction, também não tem ficado de fora do alinhamento da digressão.

SETLIST: