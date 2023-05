Com curadoria de Abel Rosa, “esta exposição resulta da colaboração entre Zeca Afonso e [o designer] José Santa-Bárbara e das histórias que daí advieram”, refere um comunicado do IPL.

A mostra integra a capa de "Traz Outro Amigo Também", bem como provas de cor do álbum "Cantigas do Maio", o desenho de "Cantares do Andarilho", textos e fotografias de Patrick Ullmann durante as gravações de "Cantigas do Maio", em França, entre outros documentos ligados à discografia do cantor.

No dia 1 de junho, pelas 16h00, decorrerá uma aula aberta a toda a comunidade, no âmbito do curso de Design Gráfico, com José Santa-Bárbara, que partilhará o processo de criação das capas dos álbuns de José Afonso.

José Santa-Bárbara nasceu em Lisboa em 1936, é designer e artista plástico e dedica-se a múltiplas áreas do design gráfico, design de equipamento urbano, interiores e mobiliário, design industrial, desenho, pintura, cerâmica (azulejo), gravura, ilustração, escultura e medalhística.