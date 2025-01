Carminho é a mais recente convidada da a série de concertos "Tiny Desk", da NPR. A atuação da cantora portuguesa na popular rubrica, que já recebeu, por exemplo, Sabrina Carpenter, e Billie Eilish, Adele, Anderson Paak ou Yusuf/Cat Stevens foi publicada esta quinta-feira, dia 23 de janeiro, no Youtube - veja aqui.

No final de 2024, durante uma digressão nos Estados Unidos, Carminho foi convidada a protagonizar o "Tiny Desk", e nele interpretou cinco canções – “O Quarto”, “Marcha de Alcântara de 1969”, “Os Argonautas”, “Deixei a Minha Casa” e “Estrela”.

"O mundo do fado português está repleto de emoção, algo que fica evidente nos primeiros segundos desta atuação de Carminho. Ela conquistou o seu talento extraordinário através de muito trabalho, intuição e genética, uma vez que a sua mãe, a cantora Teresa Siqueira, é considerada uma das maiores da sua geração", destaca a NPR.

No texto de apresentação, Felix Contreras destaca que a "atuação oferece um lugar na primeira fila para as alegrias e tristezas do espírito do fado, entregue por uma artista que usa o género como base para explorar outros mundos musicais, regressando sempre a uma tradição com séculos de história".

Segundo a Sony Music, assistir à gravação esteve a principal figura da NPR, a Presidente Katherine Maher, acompanhada do Vice-Presidente para a Imagem e Música, Keith Jenkins, e do Produtor Felix Contreras. Assim como o Sr. Embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.

Em 2024, Carminho editou “Carminho At Electrical Audio”, um EP de quatro temas resultado de uma colaboração que aconteceu em Chicago, entre a fadista e o recentemente falecido produtor norte-americano Steve Albini.