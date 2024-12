Sabrina Carpenter foi a mais recente convidada do Tiny Desk, da NPR. No concerto especial, a artista interpretou os mais sucessos da sua carreira, como "Taste", "Please Please Please" ou "Espresso".

“No início, quando comecei [a escrever canções], era num espaço assim — uma sala com paredes muito secas, sem reverberação", conta Carpenter no início da atuação. "Mas há algo tão real e especial nisso", acrescentou a artista, uma das grandes revelações de 2024.

Acompanhada por Haeun “hani” You, Caleb Nelson, Matt Park, Chris Johnson, Alexandra Simpson, Sarena Hsu, Yasmeen “YAS” Al-Mazeedi, Bobby Wooten III, Marza Merophi Wilks, Christine Noel Smit: e Mia Mor, Sabrina Carpenter cantou ainda os temas "Bed Chem", "Slim Pickins" e "Juno".

Veja aqui a atuação.