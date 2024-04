O que acontece no backstage, nem sempre fica no backstage. Este é o ponto de partida de Atrás do Palco, o novo podcast do SAPO Mag apresentado por Tiago David.

Saul Davies, da banda James, é o convidado do quarto episódio. Na conversa, o músico recorda uma encontro com Johnny Depp no The Viper Room, na noite em que River Phoenix morreu, o dia em que ofereceu uma massagem a Michael Stipe, vocalista dos R.E.M., e revela um novo projeto que tem em mente.

No podcast, o artista fala ainda sobre "Yummy", o novo álbum da banda, e confessa que gostava de convidar Sérgio Godinho para o concerto no Rock in Rio Lisboa, em junho.

Em cada episódio, artistas ou responsáveis por grande festivais e concertos de música contam-nos histórias e segredos de bastidores.

O podcast Atrás do Palco (vídeo e áudio) pode ser visto e ouvido no SAPO Mag e no Spotify do SAPO.