Os Oasis anunciaram uma reedição especial do 30.º aniversário de "(What’s The Story) Morning Glory?". A banda dos irmãos Gallagher revelou ainda uma nova versão acústica do tema "Acquiesce".

A versão especial do álbum será lançada a 3 de outubro, um dia depois da data original de lançamento em 1995. A reedição estará disponível em vários formatos de vinil e vai contar com nas versões acústicas de "Wonderwall’", "Morning Glory", "Champagne Supernova" e "Cast No Shadow", além de "Acquiesce", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

A capa da reedição conta com uma fotografia de Brian Cannon, o designer da capa original.

"(What's the Story) Morning Glory?", dos Oasis, foi lançado no dia 2 de outubro de 1995. O aclamado álbum deu ainda mais força ao grupo de Manchester, que se tornou numa das bandas de rock de maior sucesso dos anos 1990.

Gravado em maio do mesmo ano, do disco "(What's the Story) Morning Glory?" saíram três dos maiores sucessos do grupo (e da década) e que continuam a ser hinos sem tempo - "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger" e "Champagne Supernova".

No ano de lançamento, o disco, produzido por Owen Morris, conquistou a liderança do top de vendas no Reino Unido e o quarto lugar do ranking nos Estados Unidos. No total, foram vendidas mais de 23 milhões de cópias em todo o mundo.

O segundo álbum da banda dos irmãos Gallagher tem sido considerado por muitos como um dos melhores discos de sempre. Em 2008, "(What's the Story) Morning Glory?" liderou uma sondagem sobre os melhores álbuns britânicos realizada pela revista Q e pela loja HMV. Em 2003, disco dos Oasis fez ainda parte na lista dos melhores 500 álbuns de sempre para a revista Rolling Stone

Esta sexta-feira, dia 4 de julho, os Oasis arrancam a digressão "Live '25", em Cardiff.