No início da semana, o grupo de rock Oasis anunciou uma digressão mundial para o próximo ano, 15 anos depois da banda se ter separado, alegadamente devido a uma rivalidade entre os irmãos Liam e Noel Gallagher.

Para 2025 estão previstas atuações em Cardiff, Manchester, Londres e Edimburgo, no Reino Unido. A venda de bilhetes começou hoje com problemas nas páginas oficiais.

Mais de um milhão de bilhetes foram colocados à venda, com preços a partir de 100 dólares (90,3 euros), deixando as plataformas oficiais sobrecarregadas devido à procura.

Nos ‘sites’ oficiais, como a Ticketmaster, Gigs e Tours, os utilizadores estão a receber mensagens que apontam para um erro ou são informados de que foram colocados numa longa lista de espera.

Já nas páginas de revenda, os bilhetes atingiram, em poucas horas, os 7.800 dólares.

A banda já veio a público alertar que os bilhetes só podem ser revendidos nos ‘sites’ autorizados e pelo mesmo preço a que foram comprados.

“Os bilhetes que estão a aparecer em ‘sites’ secundários de venda são falsificados ou serão cancelados pelos promotores”, alertaram, em comunicado.

A digressão da banda, dona de canções como ‘Wonderwall’ e ‘Don’t look Back in Anger’, tem inicío agendado para 04 de julho de 2025 no Principality Stadium, em Cardiff.

Os bilhetes mais caros estão a ser vendidos para os concertos em Londres por cerca de 666 dólares (cerca de 602 euros), incluindo, além do espetáculo, o acesso a uma festa, a entrada para uma exposição da banda e lembranças.

Os Oasis separaram-se em 2009, após muitos anos de quezílias internas, com Noel Gallagher a abandonar oficialmente a banda pouco antes de uma atuação num festival perto de Paris.

Após anos de conflitos, foi uma discussão no verão de 2009 entre Liam e Noel, guitarrista e compositor dos Oasis, no festival parisiense Rock en Seine, levou à separação da banda formada em Manchester em 1991.

Desde então, ambos trocaram farpas nas redes sociais ou na imprensa, antes de uma relativa calma recente, dando aos fãs a esperança de uma reconciliação.

Mesmo antes da dissolução, os irmãos já mantinham uma relação difícil há muito tempo e não se terão falado durante anos após a separação.

Embora os irmãos Gallagher não tenham atuado juntos desde então, ambos tocam regularmente músicas dos Oasis nos seus concertos a solo.

Os rumores de uma possível reunião foram amplificados no passado fim de semana, quando Liam Gallagher respondeu nas redes sociais a relatos não confirmados de que a banda tocava no Estádio de Wembley, em Londres, e no Heaton Park, em Manchester.

Os fãs da banda, que lançou êxitos como "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger" e "Champagne Supernova" têm sonhado frequentemente com essa ideia há anos, e hoje a notícia confirmou-se.

Na noite de domingo, Liam, de 51 anos, dedicou "Half The World Away", do seu antigo grupo, a Noel, durante seu concerto no festival de Reading. O artista cantou vários sucessos de "Definitely Maybe" e, no final da atuação, foi exibida no ecrã a mensagem publicada nas redes sociais.

O possível regresso da banda foi destaque na primeira página do jornal Sunday Times no domingo. "Noel e Liam Gallagher parecem ter resolvido as suas diferenças e, se a trégua se mantiver, farão grandes concertos em Londres e no Heaton Park de Manchester em 2025", escreveu o jornal, citando fontes da indústria musical.

O jornal também relatou um rumor de que o estádio de Wembley estaria reservado para 10 datas.

Entretanto, Liam escreveu na rede social X (antigo Twitter) na manhã de domingo que "nunca gostou da palavra EX".

Numa entrevista na semana passada, Noel parabenizou Liam, elogiando o seu "tom de voz e sua atitude".

Após o sucesso esmagador de "Definitely Maybe", os Oasis ganharam ainda mais notoriedade com o álbum "(What's the Story) Morning Glory?", em 1995.

Do álbum saíram três dos maiores sucessos do grupo (e da década) e que continuam a ser hinos sem tempo - "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger" e "Champagne Supernova".

No ano de lançamento, o disco, produzido por Owen Morris, conquistou a liderança do top de vendas no Reino Unido e o quarto lugar do ranking nos Estados Unidos. No total, foram vendidas mais de 23 milhões de cópias em todo o mundo.

O segundo álbum da banda dos irmãos Gallagher tem sido considerado por muitos como um dos melhores discos de sempre. Em 2008, "(What's the Story) Morning Glory?" liderou uma sondagem sobre os melhores álbuns britânicos realizada pela revista Q e pela loja HMV. Em 2003, disco dos Oasis fez ainda parte na lista dos melhores 500 álbuns de sempre para a revista Rolling Stone.

Os Oasis já atuaram por diversas em Portugal.