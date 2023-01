"Concordamos que a parceria não se estenderia para além de dezembro de 2022, data em que o contrato terminou", disse um porta-voz da Ópera de Londres.

"Agradecemos à BP pelo seu apoio financeiro durante 33 anos, que permitiu a milhares de pessoas em todo o país assistirem gratuitamente a balés e óperas", acrescentou.

A Royal Opera House não deu motivos para a sua decisão de encerrar a parceria, mas cada vez mais instituições culturais britânicas estão a virar as costas aos apoios de empresas petrolíferas, sob a pressão de artistas e de ativistas ambientais.

Em 2019, a Royal Shakespeare Company, prestigiosa companhia de teatro sediada em Stratford-upon-Avon, cidade natal do dramaturgo, já tinha renunciado ao patrocínio da British Petroleum.

Em Londres, a National Portrait Gallery também encerrou sua ligação com a mesma empresa no final de 2022, seguindo os passos de outras instituições culturais, como o British Film Institute, o National Theatre, a National Gallery e o Southbank Centre, as quais prescindiram do patrocínio da Shell nos últimos anos.

O British Museum e o Science Museum foram criticados por defensores do meio ambiente, que pedem o fim das suas colaborações com empresas petrolíferas, mas até agora não cortaram seus polémicos vínculos com as empresas.