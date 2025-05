A presença de Israel no Festival Eurovisão da Canção foi contestada por várias estações de televisão, por artistas que já participaram no concurso e por milhares de espectadores. Na final, a canção "New Day Will Rise", de Yuval Raphael, com 357 pontos, conquistou o segundo lugar.

Esta segunda-feira, 19 de maio, entrevista à agência Efe, a organização do Festival da Eurovisão defendeu o sistema de televoto utilizado nas semifinais e na final, garantido que é "o mais avançado do mundo".

"Os resultados de cada país são revistos e verificados por uma vasta equipa de pessoas para descartar qualquer padrão de votação suspeito ou irregular", frisou o diretor do festival, Martin Green, em resposta à agência de notícias espanhola. O responsável pelo festival adiantou ainda que a empresa Once.Net, dos Países Baixos, que apoia a organização na supervisão, validou o televoto em todos os países que participaram na final deste ano, assim como no resto do mundo.

Depois da final de sábado, a RTVE (Radio y Televisión Española) solicitou uma auditoria ao organismo responsável pelo festival para investigar o televoto espanhol. A a televisão pública de língua neerlandesa da Bélgica, VRT, também exigiu à organização "total transparência".

Na tarde desta segunda-feira, dia 19 de maio, a Blitz adiantou que RTP estaria a preparar a sua posição oficial. Ao SAPO Mag, fonte oficial da estação pública sublinhou que "houve uma interpretação errada das palavras do responsável da RTP pela Música e Artes de Palco, Gonçalo Madaíl, à Blitz,".

À agência Efe, Martin Green destacou que a organização está em "contacto constante com todas as emissoras participantes na Eurovisão". "Levamos a sério as suas preocupações", frisou, acrescentando que será iniciado um "debate alargado para refletir e recolher opiniões sobre todos os aspetos do certame deste ano".

Em Portugal e Espanha, a canção de Israel recebeu a pontuação máxima do televoto (12 votos). 10 outros países também atribuíram os 12 pontos do televoto a Yuval Raphael. Segundo os dados partilhados no site do festival da Eurovisão, os espectadores da Austrália, Azerbaijão, Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos, Suécia, Suíça e Reino Unido também entregaram o primeiro lugar a Israel.

Da votação dos espectadores da Ucrânia resultou um ponto para "New Day Will Rise". Já na Arménia, Croácia e Polónia, a canção obteve zero pontos do televoto.

O tema israelita foi o mais votado pelo público, com 297 pontos. Já os júris nacionais entregaram apenas 60 pontos à canção, com 22 países a não pontuarem Yuval Raphael — Portugal, Austrália, Arménia, Áustria, Bélgica, Chéquia, Estónia, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, São Marinho, Sérvia, Espanha, Suécia e Suíça. Os jurados do Azerbaijão foram os únicos a dar pontuação máxima a Israel.

Em Portugal, Espanha, Austrália, Bélgica, Países Baixos, Suécia, Suíça e Reino Unido, o contraste entre o televoto e o voto dos jurados chamou a atenção, com o público a conceder 12 pontos, enquanto os júris não atribuíram qualquer ponto à canção.

A canção vencedora, de JJ, com "Wasted Love", pela Áustria, recebeu 178 pontos no televoto e 258 pontos dos júris - veja aqui.