Os Quatro e Meia anunciaram o seu regresso à maior sala do país, a MEO Arena, com um espetáculo de apresentação do novo álbum de originais, marcado para 14 de fevereiro de 2026.

A novidade foi revelada durante os concertos especiais de Natal, realizados na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no passado fim de semana, nos dias 20 e 21 de dezembro.

"Após o sucesso estrondoso do concerto esgotado na MEO Arena em novembro de 2023, Os Quatro e Meia regressam a esta emblemática sala para uma nova uma celebração da sua música. No repertório, os fãs podem esperar ouvir os grandes êxitos que já conquistaram o público e, certamente, várias surpresas em forma de novas canções do prometido novo álbum de originais", destaca o comunicado.