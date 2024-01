Os Quatro e Meia vão regressar à Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota no final do ano.

A banda anunciou que vai subir ao palco da sala da cidade do Porto no dia 21 de dezembro. Em comunicado, os músicos prometem um espetáculo "sem limites, nem fronteiras, imbuído de espírito natalício, com surpresas e um ambiente pensado para a maior sala de espetáculos da cidade invicta".

Os bilhetes já se encontram disponíveis em todos os pontos de venda oficiais.

Os Quatro e Meia atuaram na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota duratnte a pandemia, esgotando duas datas. "Desta vez, sem restrições, a Super Bock Arena contará com plateia em pé para que as emoções sejam vividas ao máxima. Em palco Os Quatro e Meia contarão com uma orquestra de peso, tal como foi testemunhado no concerto da Altice Arena", adianta o comunicado.

A banda está a preparar um novo álbum e um concerto inédito ao lado de Miguel Araújo, que terá lugar dia 22 de junho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.