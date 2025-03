No dia dedicado aos pais, Os Quatro e Meia editam “"Meu amor, dorme bem": no Dia do Pai, ”, uma canção que "resgata a nostalgia da infância e eterniza as memórias e afetos entre pais e filhos". O single já pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming.

"Todos os pais são diferentes e as relações que temos com eles podem ser distintas. No entanto, há algo que é transversal à nossa experiência de infância, que é a idealização de uma figura capaz dos maiores feitos, com uma força sobre-humana e uma aura que gera admiração e espanto", frisam os músicos em comunicado.

"Os pais têm ombros largos, que carregam os filhos às cavalitas e o espírito de criança que gera as brincadeiras mais caóticas e animalescas. Têm a voz grave e serena, que acalma antes de dormir. Às costas dos nossos pais, voámos muitas vezes pela noite fora. Nos seus abraços, encontrámos a segurança e o conforto de uma casa. Aos nossos olhos, os nossos pais serão sempre os super-heróis que vão salvar o mundo, quando a cidade dorme", acrescenta a banda.

Depois de "Terraplanismo", “Meu amor, dorme bem” junta-se agora aos novos temas já revelados pelo grupo em 2025.

No próximo ano, a 14 de fevereiro, Os Quatro e Meia estreiam-se no MEO Arena, em Lisboa. "No repertório, os fãs podem esperar ouvir os grandes êxitos que já conquistaram o público e, certamente, várias surpresas em forma de novas canções", destaca o comunicado.