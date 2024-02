A compositora e multi-instrumentista brasileira, Papisa edita na sexta-feira, dia 1 de março, o terceiro single de seu próximo álbum e o SAPO Mag estreia em primeira mão o videoclipe de "Amor Delírio".

A canção tem produção musical de Felipe Puperi (Tagua Tagua) e participação de Luiza Lian, uma das principais vozes da música contemporânea do Brasil. Para a promoção da carreira internacional de Papisa, a cantora segue com o apoio do selo espanhol Costa Futuro.

Na música, a artista fala de amor e faz alusão às estações do ano - "até o outono invadir o verão e o meu suspiro não ser por prazer".

Papisa – nome artístico de Rita Oliva – vai editar o álbum logo depois de uma digressão pelos Estados Unidos, onde vai, entre outros concertos, atuar no o SXSW, no Treefort Music Fest e no The New Colossus Festival, em março.