Umbelino edita esta quinta-feira, dia 16 de janeiro, um novo single. Para antecipar o lançamento, o SAPO Mag estreia em primeira mão o videoclipe do tema "Fica".

A canção chega depois de “Espera”, “Diz-me” e “Último Esforço”. Em dezembro de 2024, Umbelino editou “Sem ti no Natal”, dedicada de forma especial aos avós falecidos. Antes, ainda teve oportunidade de se juntar aos No Maka e Mara Cortez para "Game Over".

“Fica” é apresentada como "uma poderosa reflexão sobre a luta para salvar um relacionamento desgastado pelos desafios e pelo tempo". "A canção transforma a dor em esperança, fazendo um apelo ao amor genuíno, à reconciliação e à reconstrução de sonhos e planos que ainda podem ser vividos", destaca o comunicado.